Is vermiste scholier Malik (13) toch niet zomaar verdwaald? “Het leek erop alsof hij door iemand wilde opgepikt worden”

Elsene / Brussel - Malik Shorya, de 13-jarige Indiase jongen die sinds zaterdag vermist is in Brussel, zou niet zomaar verdwaald zijn in de hoofdstad. Volgens getuigen belde hij vlak voor zijn verdwijning met zijn gsm iemand op. “Ik had de indruk dat hij wilde opgepikt worden”, zegt de uitbater van een restaurant. Het gerecht gaat nu zijn telefoonverkeer bestuderen.

Malik Shorya is een jonge scholier die in India woont, en die met zijn klas een schoolreis maakt door Europa. Zaterdag maakten ze een tussenstop in Brussel. De 35 leerlingen aten ’s avonds in het Indiase restaurant Garden of Punjab, in Elsene.

Afgelopen weekend leek het er nog op dat de jongen per abuis achter gebleven was op restaurant, en dat hij verdwaald was geraakt toen hij op eigen houtje naar zijn hotel wilde terugkeren.

Malik Shoyra verdween na een restaurantbezoek Foto: Fedpol

Maar nu, twee dagen later, is er nog steeds geen spoor van de 13-jarige scholier. Hij is nergens opgedoken, en heeft blijkbaar zelf ook niemand om hulp gevraagd.

Mysterieus telefoongesprek

Ook de uitbater van Garden of Punjab geeft nu een andere versie. “Toen de groep hier zaterdagavond zat te eten, zonderde de jongen zich af. Hij telefoneerde met een wit gsm-toestel. Ik wilde hem aanspreken, maar hij legde zijn vinger op zijn mond: “Ssssjt, ik ben aan het bellen.”

“Daarna vroeg hij aan iemand van het personeel wat het exacte adres was van het restaurant. Alsof hij hier wilde opgepikt worden.”

Doelbewust vertrokken ?

“Toen de groep vertrok, bleef de jongen achter. De begeleider heeft zijn leerlingen niet geteld bij het vertrek. De jongen bleef hier alleen aan een tafel zitten. Hij is een paar keer naar buiten gelopen, om vervolgens weer naar binnen te komen. Plots was hij weg.”

De uitbater zegt dat hij de indruk heeft dat de jongen doelbewust wilde vertrekken.

Telefoonverkeer analyseren

Het Brusselse parket zegt dat ze nu het telefoonverkeer van de jongen gaan analyseren. “Volgens getuigen zou de jongen zaterdagavond heel wat telefoontjes gepleegd hebben”, zegt Brussels parketwoordvoerder Denis Goeman.

“Bij het verlaten van het restaurant zou hij wat blijven hangen zijn, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De politie voert nu een telefonie-onderzoek uit. Het is nog onduidelijk of de jongeman contact had met zijn familie in Indië of met andere mensen.”

Hebt u Malik SHORYA nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie via 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu