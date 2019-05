Succes Vlaams Belang brengt oud-journalist Reddy De Mey in provincieraad

Hij stond niet op een lijst voor Vlaams Belang, maar oud-journalist Reddy De Mey profiteert toch van het succes van zijn partij. Dankzij een stoelendans komt hij in de West-Vlaamse provincieraad terecht.

Zelf had hij er niet meer op gerekend, maar op zijn 74ste zetelt oud-VRT-journalist Reddy De Mey straks in de West-Vlaamse provincieraad. Dat zitje heeft hij te danken aan het succes van zijn partij Vlaams Belang. Door de monsterscore van de partij mag het straks vier West-Vlamingen naar de Kamer sturen. Aangezien ook provincieraadslid Kurt Ravyts in de Kamer zal zetelen, mag eerste opvolger Reddy De Mey naar Brugge. De Mey zetelt nu al in de Oostendse gemeenteraad.