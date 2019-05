Dit zijn de opvallendste nieuwkomers in het parlement

Er stonden heel wat bekende of opvallende gezichten op de kieslijsten van de verkiezingen. Helaas waren ze niet allemaal even succesvol. Anderen, van Goedele Liekens tot Michael Freilich en de Vilvoordse deradicaliseringsambtenaar Jessika Soors, mogen wél naar het Vlaams Parlement of naar de Kamer.

Dries Van Langenhove (Vlaams Belang)

De oprichter van het extreemrechtse Schild & Vrienden, dat in opspraak kwam na een Pano-reportage, haalde op de lijst van Vlaams Belang voor de Kamer in Vlaams-Brabant 39.295 stemmen. Als nieuwkomer levert hem dat een zitje op in de Kamer.

Goedele Liekens (Open VLD)

Seksuologe en tv-gezicht Goedele Liekens (56) werd door Open VLD als ‘wit konijn’ binnengehaald. Ondanks het mindere resultaat van de liberalen haalt ze in Vlaams-Brabant 15.678 voorkeurstemmen. Genoeg voor een zitje in het federaal parlement.

Christian Leysen (Open VLD)

Zakenman Christian Leysen (65) uit Wilrijk, die de Open VLD-lijst trok in Antwerpen, komt met 22.725 voorkeurstemmen in het federaal parlement.

Michael Freilich (N-VA)

Freilich was van januari 2007 tot januari 2019 hoofdredacteur van Joods Actueel en werd dikwijls opgevoerd als woordvoerder van de Joodse gemeenschap in België. Freilich (39) nam ontslag toen N-VA hem vroeg om op de Antwerpse Kamerlijst te staan en werd verkozen met 12.829 voorkeurstemmen.

Michael Freilich Foto: BELGA

Manuela Van Werde (N-VA)

Gewezen presentatrice bij Studio Brussel en van ‘Vlaanderen Vakantieland’ op Eén. Manuela Van Werde mag voor N-VA naar het Vlaams Parlement. Ze haalde in Antwerpen 10.226 voorkeurstemmen.

Darya Safai (N-VA)

Tandarts en vrouwenrechtenactiviste Darya Safai uit Wemmel kwam voor het eerst op. Met 17.074 voorkeurstemmen mag ze voor N-VA naar de Kamer.

Darya Safai Foto: rr

Tine Van Den Brande (GROEN)

De actrice van ‘Witse’, ‘Flikken’ en ‘Windkracht 10’ is al gemeenteraadslid in Mechelen voor GROEN. Nu krijgt ze ook een zitje in het Vlaams Parlement. Ze kreeg 10.557 voorkeurstemmen.

Jessika Soors (GROEN)

Deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde Jessika Soors, lijsttrekker voor de Kamer voor GROEN in Vlaams-Brabant, heeft zich als groentje in de politiek flink uit de slag getrokken. Met 18.226 stemmen gaat ze naar de Kamer.

Jessika Soors Foto: rr

Sihame El Kaouakibi (Open VLD)

De Antwerpse met Marokkaanse roots is sociaal onderneemster en o.a. bezielster van Let’s Go Urban in Antwerpen. Sihame El Kaouakibi kreeg de tweede plaats op de lijst van Open VLD voor het Vlaams Parlement in Antwerpen. De partij ging er lichtjes op achteruit maar met 10.704 voorkeurstemmen raakte ze wel verkozen.

Peter Mertens (PVDA)

PVDA wilde koste wat het kost partijvoorzitter Peter Mertens in de Kamer krijgen. En dat lukt: de gemeenschappelijke fractie met de Franstalige PTB-familie haalt 12 zetels binnen. Als lijsttrekker in de provincie Antwerpen is één zitje daarvan voor Mertens.

Maria Vindevoghel Foto: Belga

Maria Vindevoghel (PVDA/PTB)

Marie vindevoghel, die bij het failliet van Sabena in 2001 bekendheid verwierf als ACV-vakbondsvrouw, is in Brussel verkozen voor de Kamer. Ze was lijsttrekker voor PVDA/PTB en kreeg 14.642 voorkeurstemmen. “Ik wil in het parlement de stem zijn van mensen die vaak niet worden gehoord”, zegt ze.