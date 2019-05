Wouter Van Besien niet verkozen, zijn broer wel: “Ik zal de eer van de familie hoog moeten houden”

Antwerpen - In het Vlaams Parlement grijpt Wouter Van Besien naast een zetel. Zijn broer is wel verkozen.

“Ik zal er niet meer bij zijn in het parlement”, zegt Van Besien op Twitter. “Dank aan wie voor mij stemde. Ik ben trots op wat ik heb mogen doen. Ik blijf mijn politieke energie in Antwerpen steken. Tegelijk zal ik andere horizonten opzoeken.”

— Wouter Van Besien (@WouterVanBesien) May 27, 2019

Ook in Antwerpen won Vlaams Belang veel zetels. “Koester de solidariteit”, zo zegt Van Besien zonder meer uitleg. “Ook in deze tijden. Er is niets mooier.”

De Antwerpse Groen-fractieleider, die in de aanloop van de verkiezingen met een opvallende filmpje uitpakte, haalde als lijstduwer 8.286 voorkeurstemmen en moest vier partijleden laten voorgaan. Hoewel zijn partij erop vooruitging, bleef ze onder de verwachtingen. De groene golf in Vlaanderen bleef uit.

Dat zegt ook zijn broer Dieter Van Besien, die in Vlaams-Brabant wel verkozen is voor de Kamer. “Als de uitslag meer in lijn van de peilingen had gelegen, had hij wel zijn zitje veroverd. Ik vind het jammer dat mijn broer niet verkozen is. Ik zal de eer van de familie hoog moeten houden.”

Bij de gemeenteraadsverkiezingen was Wouter Van Besien kandidaat-burgemeester. Maar hij kon N-VA-voorzitter Bart De Wever niet van het Schoon Verdiep houden. De N-VA bleef de grootste partij en vormde uiteindelijk een coalitie met SP.A en Open VLD.