Fraudeonderzoek Belgisch voetbal: Beerschot en Lokeren blijven bij hun standpunt en willen KV Mechelen en Waasland-Beveren zien zakken

De advocaten van tussenkomende partijen Beerschot en Sporting Lokeren hebben maandag hun laatste pleidooien gehouden in de tuchtprocedure voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. “Ik verzoek u het bondsreglement toe te passen en de degradatie voor KV Mechelen en Waasland-Beveren uit te spreken. Anders lijdt het voetbal onherstelbare schade.”

Meester Thomas Gillis mocht de debatten van maandag openen en deed dat meteen met een veeg uit de pan. “De betrokkenen zien niet eens in hoe verwerpelijk hun daden zijn. De match werd verkocht. Het bewijs ligt er of staat zwart op wit op tape, maar toch blijft de verdediging dat ontkennen.”

Telefoontaps

Gillis las een aantal citaten uit telefoontaps voor die minder vaak aan bod kwamen. De advocaat van Beerschot legde de focus zo onder meer op de benadering van Eupen-spelers in aanloop naar de laatste wedstrijden. Ook Moeskroen-CEO Paul Allaerts kreeg een telefoontje. En ten slotte werd ook Bart Vertenten genoemd. “Die is al jaren vriend aan huis bij Dejan Veljkovic. “Mijn voetbalhart bloedt als ik die telefoongesprekken analyseer. Volgens mij is die bewuste 11 maart 2018 het frauduleuze orgelpunt van iets wat al jaren aan de gang is. Matchfixing is niet uitgevonden in de week van maart 2018”, aldus Gillis, die ook verwees naar Mechelen-Charleroi op 24 februari 2018. In die match liet Rits een strafschop liggen.

Geheel naar zijn rol als tussenkomende partij, was Walter Van Steenbrugge vol lof over het tuchtdossier. “Het Bondsparket heeft een prima werkstuk afgeleverd. Juridisch is daar geen speld tussen te krijgen en van subjectiviteit kan geen sprake zijn”, aldus de gerenommeerde strafpleiter, die optreedt namens Lokeren. “Maar als ik toch nog even een punt van kritiek kwijt mag. Meneer Wagner, u bent te lief geweest voor deze clubs.”

“Maffioze gesprekken”

De procedurele argumenten van KV Mechelen en Waasland-Beveren, maar ook van de spelersmakelaars hielden volgens Van Steenbrugge geen steek. “De verklaringen zijn gewoon ongeloofwaardig. Ik ben vooral geschrokken van Waasland-Beveren. Ik hoor vaak van criminele cliënten zweren op het hoofd van geliefden, zoals ook voorzitter Huyck heeft gedaan. Het is maar goed dat dat nooit uitkomt”, aldus de advocaat van Lokeren. “Want waarom heeft meneer Huyck de twee maffioze gesprekken met Veljkovic niet gemeld? Omdat hij eraan meegeholpen heeft, natuurlijk.”

Van Steenbrugge gaf een chronologische bloemlezing van alle telefoongesprekken, die volgens hem bewijzen dat er minstens pogingen tot matchfixing hebben plaatsgevonden. “Hoe erg ik het ook vind voor de supporters van Mechelen en Waasland-Beveren: de clubs moeten op de blaren zitten voor hun gesjoemel. De feiten spreken voor zich. Je hebt de instigator KV Mechelen, de playmaker Dejan Veljkovic en de collaborateurs van Waasland-Beveren. Diegene die bij beide clubs aan de touwtjes trokken maken inherent deel uit van de club, dus moeten ook gestraft worden.”