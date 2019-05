Mechelaar in de cel voor moordpoging aan discotheek Copacabana

Mechelen / Kontich - Een 29-jarige man uit Mechelen is aangehouden op verdenking van poging tot moord aan discotheek Copacabana in Waarloos (Kontich). De man reed zondag bewust in op een andere man.

De onderzoeksrechter besliste maandagochtend om de 29-jarige man uit Mechelen op te sluiten in de gevangenis. “Hij werd aangehouden op verdenking van poging tot moord”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts. De verdachte zal later deze week voor de raadkamer verschijnen, daar wordt beslist of zijn aanhouding al dan niet met een maand verlengd moet worden.

De feiten waarvan de Mechelaar verdacht wordt speelden zich zondagochtend af aan discotheek Copacabana op de Grote Steenweg in Waarloos, rond sluitingstijd van de bekende discotheek. Om nog onduidelijke reden kwam het tussen de twee mannen tot een discussie. De verdachte zou vervolgens in zijn wagen gestapt zijn om zijn slachtoffer bewust aan te rijden. Dat slachtoffer, eveneens 29 jaar oud, raakte zwaargewond en belandde in coma. Hij ligt nog steeds op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis.