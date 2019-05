SP.A’ers hard na verkiezingsnederlaag: “Geen excuses zoeken” en “hebben te maken met de grote winst van extreemrechts”

Een grondige analyse dringt zich op na de grote winst die extreemrechts zondag in Vlaanderen geboekt heeft. Dat lijkt de conclusie te zijn na het partijbureau bij de SP.A. Onder meer Meryame Kitir, tot voor kort fractieleidster in de Kamer, had het over een “duidelijk signaal van de kiezer waarmee we aan de slag moeten gaan”.

Voor de start van het partijbureau gaf ook Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani aan dat zijn partij, en de andere progressieve partijen, zich grondig zullen moeten beraden. Voorzitter John Crombez deed er na afloop het zwijgen toe, en wilde enkel kwijt dat verschillende thema’s besproken werden door de leden van het partijbureau. Die analyse zal niet op 1-2-3 gebeuren, gaf Kitir aan. “De kiezer is een zekerheid kwijt, en we moeten nadenken over hoe we de kiezer weer kunnen overtuigen.”

Hans Bonte, burgemeester in Vilvoorde en net niet verkozen in de Kamer, noemt de situatie waarin zijn partij zich bevindt “niet gemakkelijk”. “We verliezen, maakten geen deel uit van de regering en hebben te maken met een grote winst voor extreemrechts.”

Geen excuses

Oud-voorzitter Johan Vande Lanotte vindt dat er na de winst voor rechts en extreemrechts niet naar excuses gezocht moet worden. “De mensen hebben gewoon rechts gestemd, en gestemd voor een bepaald programma. Ik vind dat programma niet goed - het is gebaseerd op tegenstellingen - maar het is nu eenmaal zo. Na het brexit-referendum werd ook naar excuses gezocht. Maar wat was de reden van die uitslag? De bevolking wilde de EU verlaten.”

Een Vlaamse of federale coalitie is volgens Vande Lanotte nog niet voor meteen. “Het was iemand anders die het zei, maar ik verwacht ook aan Vlaamse kant een coalitie van verliezers en federaal een coalitie van moeten. Ik raad journalisten aan eerst nog een goede vakantie te nemen.”

De positie van Crombez staat alleszins niet ter discussie, zei Kitir. “We moeten nu als één gezamenlijk blok aan de slag”, aldus de Limburgse. Ook voor Ridouani staat Crombez niet ter discussie. Hij gaf ook aan zelf geen voorzittersambities te koesteren. Bij de SP.A worden nog dit jaar voorzittersverkiezingen georganiseerd.