Anuna De Wever gechoqueerd na verkiezingsuitslag: “Het lijkt of we terug bij af staan”

De forse winst van Vlaams Belang was ook voor Anuna De Wever een enorme verrassing. “Het lijkt of we terug bij af staan”, zegt ze. Twintig weken lang kwam ze met de klimaatspijbelaars van Youth for Climate op straat voor een sterk Belgisch klimaatbeleid, maar die moeite lijkt nu tevergeefs.

“Het lijkt of we terug bij af staan en ik als jongere opnieuw moet beginnen met het overtuigen van volwassen mensen en politici van het feit dat er een existentiële crisis op ons afkomt. Dat is geen doemdenkerij”, zegt De Wever. “Het is een probleem, want klimaat is geen prioriteit voor N-VA en Vlaams Belang en zij zijn nu net de twee grootste partijen van Vlaanderen. Gelukkig zien we dat die trend zich niet voortzet in Wallonië en Brussel”, merkt De Wever op.

Het afbouwen van kernenergie, minder salariswagens op de weg of het duurder maken van vliegtuigtickets zijn geen prioriteit voor de rechtse partijen in Vlaanderen. “Het zijn partijen waar enkel migratie de prioriteit is. Dat is heel jammer, want Vlaanderen heeft ouderwets gekozen en dat is enorm slecht voor de klimaattransitie die we nodig hebben. Ik ben eigenlijk gechoqueerd, want ik had het gevoel dat we een heel sterk signaal hadden gegeven met onze generatie”, zegt De Wever.

“N-VA en Vlaams Belang doen gewoon aan symptoombestrijding. Als ze nu niet aan de klimaatverandering werken, dan is binnen 10 jaar de klimaatcrisis die we nu kennen maal twintig”, verduidelijkt de bezielster van Youth for Climate.

