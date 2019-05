De doorbraak van Vlaams Belang in West-Vlaanderen en de almacht van N-VA in Antwerpen: waar haalden de partijen hun stemmen?

Vanuit het Ninove van Guy D’Haeseleer verovert Vlaams Belang stilaan heel Vlaanderen, maar waar bevinden zich de wingewesten van de andere partijen en hoe evolueert dat? Deze kaarten met de scores van de partijen voor de Vlaamse verkiezingen in elke gemeente tonen het ons.

Vlaams Belang: vanuit het niets de grote uitdager in West-Vlaanderen

Grote winnaar van de verkiezingen was Vlaams Belang, dat nagenoeg overal in Vlaanderen forse winst boekt. Opvallend is vooral de doorbraak in de provincie West-Vlaanderen. Daar flirtte Vlaams Belang in 2014 nog met de kiesdrempel, maar doet de partij er nu plots 15% bij. In verschillende gemeenten wordt ze zelfs de grootste.

Dat Vlaams Belang sterk stond in de Denderstreek was al duidelijk na de eclatante overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in het Ninove van Guy D’Haeseleer. Maar nu wordt ze ook de grootste in verschillende gemeenten in het noorden van de provincie én het Waasland. Ook her en der in het oosten en zuiden van Limburg, en in een tweetal Kempense gemeenten wordt Vlaams Belang marktleider.

N-VA: zware klappen, maar nog altijd onbetwist marktleider

N-VA kreeg op Vlaams niveau stevige klappen en zakte onder de 25 procent, een verlies van liefst 7,1 procent. Toch blijft de partij afgetekend marktleider in Vlaanderen. Ze is de grootste in zowat alle gemeenten van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, in grote delen van Limburg en in de kuststreek. Vooral in de ‘groene rand’ rond Antwerpen is N-VA quasi onklopbaar. In Schilde bijvoorbeeld haalt het meer dan 50% van de stemmen.

CD&V: knokken in het oosten en het westen, al de rest onherroepelijk kwijt

Ooit dé grote volkspartij van Vlaanderen, nu nog de derde in rij met 15,4 procent van de stemmen. CD&V is zijn marktleiderschap definitief kwijt. Enkel in de streek rond het West-Vlaamse Torhout van kopstuk Hilde Crevits en in het uiterste oosten van het land kan de partij hier en daar nog de schade beperken.

Open VLD: schade beperkt, met dank aan Oost-Vlaanderen

Van alle traditionele partijen kon Open VLD nog het meest de schade beperken. De partij houdt voornamelijk goed stand in zijn klassieke wingewest Oost-Vlaanderen. Maar met name in de Kempen, Klein-Brabant, grote delen van Limburg en de streek rond het Kortrijk van burgemeester Vincent Van Quickenborne haalt de partij zelfs geen 10 procent meer.

SP.A: vastklampen aan enkele lichtpuntjes

Voor SP.A wordt de situatie stilaan hopeloos. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen raakte het al de laatste klassiek rode stadsbastions zoals Oostende en Gent kwijt. Nu zet het verlies zich zowat in heel Vlaanderen door. De enige lichtpuntjes zijn Zuidoost-Limburg en de kustgemeente Bree van burgemeester Steve Vandenberghe.

Groen: met dank aan de steden

De verwachte groene golf bleef uit. De partij ging overal wel lichtjes vooruit maar enkel in de steden – met name Gent en Leuven - groeit ze uit tot een échte uitdager van de klassieke partijen. De grootste winst is er echter in de Brusselse gemeenten.

PVDA: groter dan SP.A in stad Antwerpen

Vanuit het niets haalde PVDA vier zetels binnen in het Vlaams Parlement. Onder meer met dank aan een opvallend sterke score in de stad Antwerpen, waar de partij zelfs groter dan SP.A. De partij is weliswaar nergens de grootste maar scoort wel dubbele cijfers in bijvoorbeeld Genk en Zelzate en springt in heel wat Vlaamse gemeenten ondertussen over de 5 procent.