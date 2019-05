YouTuber krijgt bakken kritiek voor naaktfoto van vriendin

Een bekende YouTuber deelde onlangs een naaktfoto van zichzelf en zijn al even bekende vriendin. Het kiekje van het naakte koppel kreeg al snel honderdduizenden reacties op sociale media, maar niet iedereen is fan van hun naakte lichamen. “Afschuwelijk, je behandelt haar als een voorwerp”, “ze kent haar eigen waarde niet” of “je bent wanhopig op zoek naar likes”, zijn slechts enkele van de negatieve reacties.