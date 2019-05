Jan Vertonghen raakt zeker fit voor Champions League-finale: “Ik heb me nooit zorgen gemaakt”

Tottenham Hotspur-verdediger Jan Vertonghen raakt zeker fit voor de finale van de Champions League tegen Liverpool, zaterdagavond in het Metropolitanostadion van Madrid. “Ik heb me nooit zorgen gemaakt”, vertelde hij maandag in een interview aan VTM Nieuws.

Vertonghen blesseerde zich tweeënhalve week geleden na de miraculeuze 2-3 zege tegen Ajax in de terugwedstrijd van de halve finales aan de enkel. De Rode Duivel zou die blessure hebben opgelopen bij het vieren van de derde treffer van Lucas Moura diep in de toegevoegde tijd, nadien werd Vertonghen gespot op krukken en met de rechtervoet in een beschermende brace toen hij de Johan Cruijff Arena verliet. Meteen werd er gevreesd voor de finale. “Ik heb daar slechts een halfuur aan getwijfeld”, bekende Vertonghen.

“Dat halfuur direct na de match tegen Ajax, toen ik mijn schoenen uitdeed en dacht: ‘Dit meen je niet’. Ik heb een voorgeschiedenis met enkelblessures, ik heb er een paar gehad en het was een beetje hetzelfde gevoel: het was opgezwollen, ik kon er moeilijk op steunen, maar de eerste evaluatie op de kinetafel was al vrij positief - terwijl kinesisten toch vaak heel voorzichtig zijn. Dat gaf me dus wel vertrouwen voor de finale. Ik voelde me dus al direct vrij zeker, maar dan moet je wel nog de scans afwachten. Ook de scan bleek positief te zijn en na drie dagen was ik al van die schoen en krukken af. Afgelopen week heb ik helemaal meegetraind met de groep dus ja, ik voel me goed.”

Engels onderonsje

Het Engelse onderonsje in de CL-finale - de eerste keer sinds Manchester United-Chelsea in 2008 - in het gloednieuwe Metropolitano wordt ook de eerste Champions League-finale tussen Belgen: bij Tottenham Hotspur zijn Toby Alderweireld en Jan Vertonghen sterkhouders, bij Liverpool liggen reservedoelman Simon Mignolet en aanvaller Divock Origi onder contract. In de terugwedstrijd van de halve finales tegen FC Barcelona was Origi nog de grote held met twee doelpunten.

De Champions League krijgt dit jaar dus al zeker een Belgische winnaar, na Daniel Van Buyten (Bayern, 2013) en Thomas Vermaelen (FC Barcelona, 2015). In 1988 won Eric Gerets met PSV de Europacup I, de voorloper van de Champions League. De eerste editie werd in 1993 gewonnen door Olympique Marseille met Raymond Goethals als coach aan het roer.