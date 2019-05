Niels (31) stemt met zijn broek op enkels en wordt hit op internet: “Politici doen toch ook hun broek af voor een stem?”

Knokke-Heist - De foto van een man met zijn broek op zijn enkels in het stemhokje ging zondag viraal. Hij haalde zelfs de Oostenrijkse pers. Het was Niels Deleyn (31) wiens blote benen te zien zijn. Zijn voormalige leerkracht godsdienst maakte de foto.

De Vlaming die zondag zijn broek liet zakken in het stemhokje haalde daar de internationale pers mee. De opvallende foto van de blote benen en omlaag gevallen broek van de man gingen al snel het hele internet rond. Het feit dat een oudere kiezer verbouwereerd staat toe te kijken zorgt dan ook voor een niet-alledaags beeld. “Het was eigenlijk eerder een ingeving van het moment”, zegt Niels Deleyn (31). “Maar als politici hun broek mogen laten zakken voor een stem, dan mag ik dat ook doen tijdens het stemmen.”

Maar weinig ambiance

Niels woont al een tijdje in Amsterdam, waar hij de limonadedrankjes van zijn schoonvader bekend wil maken. Maar zondagmorgen zakte hij naar het cultuurcentrum in Knokke af om er zijn stem uit te brengen. Toen hij zijn voormalige godsdienstleraar als bijzitter zag zitten, gaf hij hem zijn telefoon met de vraag om een foto te nemen terwijl hij aan het stemmen was. “Er hing daar maar weinig ambiance en ik wou er wat vrolijkheid in brengen. Eenmaal in het hokje kwam ik plots op het idee. De fotograaf kon er alleszins om lachen. En ook de rest van het stembureau zag er de humor wel van in.”

De prille dertiger besloot om de foto in kwestie op sociale media te gooien. Maar die werd al snel door verschillende nieuwssites opgepikt. In geen tijd stond zijn foto op Vlaamse, Nederlandse, Spaanse en zelfs Oostenrijkse websites. “Onderweg naar Amsterdam kreeg ik plots non-stop berichten. Die foto had duidelijk wat los gemaakt. Plots zag mijn vriendin - die in Oostenrijk woont - mijn benen zelfs op een Oostenrijkse website verschijnen. Het ging allemaal heel erg snel.”

Een boete

Blijft de vraag of wat Niels deed wel helemaal legaal is. Al heeft hij niet meteen schrik voor een boete. “Ik heb niemand kwaad gedaan, hé. En ik heb gewoon braafjes gestemd zoals van mij verwacht wordt. Misschien twijfelde ik wel even tussen twee potloden (lacht). Maar goed, iedereen heeft eens goed gelachen en we hebben niemand geschoffeerd. Ik zie dus niet meteen een probleem.”