Nachtraven tijdelijk dakloos: bekende bar in brand gestoken in het holst van de nacht

Brussel - Bar Rouge aan de Leuvenseweg moet voor onbepaalde tijd de deuren sluiten na een zware brand. Die blijkt aangestoken, maar een dader is er nog niet gevat.

Bar Rouge is al jaren een begrip in het uitgaansleven in Brussel. De bar opent pas 's nachts de deuren om feestvierders op te vangen die graag tot in de vroege uurtjes de benen willen strekken. In de nacht van zondag op maandag werd de bar echter het doelwit van iemand met slechte bedoelingen. De zaak was op dat moment gesloten.

Smoke stopper

“Iets na drie uur kregen we een oproep voor een brand in de bar op de gelijkvloerse verdieping”, zegt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. “Bij aankomst moesten we vijf personen redden uit de bovenliggende appartementen. Daarbij moesten we de zijdeur forceren.”

De brandweer installeerde in de trappenhal een zogenaamde smoke stopper. Het gaat om een toestel dat de rook tegenhoudt. Iedereen kon het gebouw zonder kleerscheuren verlaten. “Maar de schade in de bar is wel aanzienlijk”, zegt Derieuw. Die wil geen uitspraken doen over de oorzaak van de brand, maar volgens onze informatie gaat het om kwaad opzet. Dat wordt ook bevestigd door het Brusselse parket.

Aansteker

“Er zijn inderdaad aanwijzingen die leiden in de richting van brandstichting”, zegt Denis Goeman van het parket. “Zo werd de venster van de zaak gebroken, werd er een aansteker gevonden en is er ook een soort brandbom naar binnen gegooid.” Buiten de zaak hangt een bewakingscamera en ook in de straat zelf hangen wel wat camera's met de nabijheid van het Vlaams Parlement.

“We gaan die beelden nu analyseren in de hoop de dader te identificeren.” Wie ’s nachts brand sticht in een bewoond gebouw riskeert tot twintig jaar cel. De eigenaar van de zaak was maandag in het buitenland en niet bereikbaar voor commentaar.