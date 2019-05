65 procent van de Vlamingen vindt dat het cordon mag sneuvelen, ook meerderheid van kiezers bij CD&V en Open VLD

Van 65 procent van de Vlamingen mag Vlaams Belang, de grote overwinnaar bij de verkiezingen van zondag, mee besturen in een nieuwe regering. Dat melden Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS op basis van een peiling.

Of het cordon sanitaire verbroken moet worden is een van de vaakst gestelde vragen na de verkiezingszege van Vlaams Belang. Volgens de peiling vindt 65 procent van de Vlamingen van wel. Vier op de tien vinden zelfs dat de partij moét meebesturen.

Aan de andere kant vindt 31 procent dat het cordon sanitaire behouden moet blijven. En vier op de tien Vlamingen vinden het een slechte zaak als Vlaams Belang mee zou besturen.

Behalve de aanhangers van Vlaams Belang zelf, zijn vooral kiezers van N-VA voorstander om de partij mee te laten besturen (85 procent). Maar ook een meerderheid van CD&V- en Open Vld-kiezers (57 procent) heeft daar niets op tegen. Bij kiezers van sp.a en Groen gaat het om 41 procent.

In de peiling werd er ook gevraagd aan de Vlaams Belang-stemmer waarom hij of zij voor die partij heeft gekozen. Daarbij kwam het thema asiel en migratie het vaakst naar voren, gevolgd door onvrede over de klassieke partijen en het regeringsbeleid.