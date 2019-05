“Kleine garnaal” Thomas Troch voelt zich gerold in Operatie Propere Handen: “Ik ben geen bedrieger”

Is Thomas Troch, de vennoot van de Antwerpse makelaar Walter Mortelmans, dader of slachtoffer in het hele matchfixingschandaal? Het bondsparket en de onderzoeksrechter in operatie Propere Handen zijn overtuigd van het eerste, de gewezen speler van Eendracht Aalst en Club Brugge wast zijn handen in onschuld.

LEES OOK.Oorlog in voetballand: “KV Mechelen is een dartelend hert waar de aasgieren boven cirkelen” (+)

“De enige inschattingsfout die ik gemaakt heb, is een telefoontje plegen naar mijn speler Olivier Myny”, zegt hij. “In de aanloop naar die cruciale match KV Mechelen-Waasland-Beveren had ik dat beter niet gedaan. Zeker omdat het ging over de concrete interesse van KV Mechelen om hem in te lijven.”

Volgens de makelaar is hij “een kleine garnaal die eigenlijk niet eens een garnaal is”. Hij voelt zich gerold “door Mortelmans én Myny”, zegt hij. Twee mensen die hij nochtans door en door vertrouwde. “Wist ik veel wat Walter Mortelmans tegen het bestuur van KV Mechelen uitkraamde? Nooit zou ik mij wagen aan matchfixing. Het feit dat we nog steeds samenwerken, zegt ook veel, denk ik.”

Anders aangepakt

Troch weet naar eigen zeggen ook niet waarom Myny aan de onderzoeksrechter verklaarde dat hij hem gevraagd zou hebben “om niet voluit te gaan”. “Ik kan enkel maar bedenken dat hij onder druk werd gezet en dat hem bepaalde woorden in de mond zijn gelegd.”

Troch blijft bij zijn versie dat hij, net omdat Myny naar Mechelen kon, gevraagd had om “niet voluit te juichen mocht hij scoren”. “Anders denk ik niet dat de supporters hem nog omarmd zouden hebben, mocht hij aan het eind van het seizoen 2017-18 gecontracteerd worden. Met alle kennis van zaken nu zou ik de zaak anders hebben aangepakt en dat telefoontje pas na de match gedaan hebben. Maar ik ben geen bedrieger.”