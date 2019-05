De agenda van Bart De Wever komende dinsdag: gesprekken met Mertens, Almaci en Crombez

N-VA-voorzitter Bart De Wever ziet dinsdag PVDA, Groen en sp.a met het oog op de vorming van een Vlaamse regering. Hij nodigt de Vlaamse partijen uit van klein naar groot.

De Wever zal de partijvoorzitters uitnodigen in het voorzitterschap van het Vlaams Parlement. De voorzitter van de kleinste Vlaamse partij, Peter Mertens van PVDA, is het eerst aan de beurt, om 15 uur. Om 16 uur nodigt De Wever dan Meyrem Almaci van Groen uit en een uur later John Crombez van sp.a.

Wellicht gaat de consultatieronde woensdag voort. Dan zou De Wever nog Open Vld, CD&V en Vlaams Belang moeten zien. Eindigen doet hij met zijn eigen partij N-VA.

De N-VA-voorzitter kondigde maandag ook een mediastilte aan. “Om de gesprekken in alle sereniteit te laten verlopen”, klonk het.

N-VA boekte zondag verlies, maar blijft wel de grootste partij in Vlaanderen. Bart De Wever kondigde al snel aan het initiatief voor de regeringsvorming te zullen nemen. De Wever zei na het partijbureau van maandagmiddag “met een open vizier” naar de gesprekken te kijken. “Ik wens vandaag niets uit te sluiten”, klonk het.