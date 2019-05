Guy D’Haeseleer haalt onverhoopt resultaat tijdens verkiezingen, met dank aan… Guy D’haeseleer

Zelzate - Een opvolger op de Oost-Vlaamse Kamerlijst van Vlaams Belang lijkt wel erg veel voordeel gehaald te hebben uit de populariteit van zijn naamgenoot. Alleen lijsttrekker Barbara Pas was goed voor nog meer voorkeurstemmen dan Guy D’Haeseleer.

Ninovieter Guy D’haeseleer (met kleine ‘h’) stond voor Vlaams Belang bovenaan de lijst voor het Vlaams Parlement in Oost-Vlaanderen, en haalde daar 56.807 voorkeurstemmen, het hoogste aantal van de kieskring Oost-Vlaanderen. Hij is erg bekend en populair als de topman van Forza Ninove, de extreemrechtse lokale partij die ondanks een monsterscore vorig jaar niet in het gemeentebestuur geraakte.

Op een veel minder prominente plaats prijkte Guy D’Haeseleer (met hoofdletter ‘H’). De man uit Zelzate behaalde tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen slechts 184 stemmen en raakte daarmee maar nipt aan een zitje in de gemeenteraad. Ditmaal stond als vijfde opvolger op de Kamerlijst voor dezelfde provincie. Het was dan ook best verrassend dat hij 11.633 voorkeurstemmen achter zijn naam kreeg. Daarmee moet hij binnen zijn partijlijst alleen lijsttrekker Barbara Pas laten voorgaan. Ortwin Depoortere, de tweede op de lijst, krijgt 11.219 stemmen, ruim 400 minder dan D’Haeseleer.

Naamgenoot

Een reden voor het succes is ongetwijfeld te zoeken bij zijn naam. De Zelzaatse D’Haeseleer profiteerde van de naambekendheid en populariteit van zijn naamgenoot uit Ninove die echter voor het Vlaams Parlement opkwam. Hij geeft dat zelf grif toe.

“Maar we kunnen toch los van mijn score niet naast het grote succes van mijn partij kijken, ook niet in Zelzate waar het Vlaams Belang 25 procent van de stemmen behaalde”, reageerde hij. De uitgebrachte stemmen blijven echte stemmen, ook al is er een vermoeden van naamsverwarring.

Niet eerste keer

Het is overigens niet voor het eerst dat er verwarring optreedt over politici die naamgenoten zijn. Zo kwamen vorig jaar in Blankenberge twee mannen op met de naam Patrick De Meulenaere: één voor SP.A, en één voor N-VA. Beiden raakten verkozen.

Bij de Europese verkiezingen in Groot-Brittannië raakten zondag twee vrouwen met de naam Alexandra Philips verkozen. De ene behoort tot de Brexit Party van Nigel Farage, de andere maakt deel uit van de Groenen.