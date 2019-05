”Het beste resultaat in 20 jaar”, maar Groen lacht toch maar groen

“Het beste resultaat in 20 jaar”, “50 procent meer verkozenen”, “de grootste partij in Brussel, Leuven en Gent”. Meyrem Almaci (Groen) doet hard haar best om de positieve noten te benadrukken. “Maar we hadden er meer van verwacht”, geeft ze toe. In de nasleep van de klimaatbetogingen voelt de zeer lichte vooruitgang voor velen als een gemiste kans.