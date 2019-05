Zo veel Belgen stemden blanco of ongeldig

Maar liefst 454.520 Belgen stemden blanco of ongeldig. Foto: IMAGEGLOBE

Voor de Europese verkiezingen van zondag stonden 8.063.053 Belgen ingeschreven op de kieslijsten, uiteindelijk brachten 7.186.677 mensen hun stem uit. Toch werden maar 6.732.157 geldige stemmen uitgebracht. Dat betekent dat er 876.376 stemgerechtigden niet kwamen opdagen en dat 454.520 mensen blanco of ongeldig stemden. Dat is ongeveer dezelfde verhouding als bij de verkiezingen in 2014.

Ter vergelijking: bij de Europese verkiezingen haalde SP.A 434.002 stemmen, ruim 20.000 minder dan het aantal ongeldige stemmen. Met dat verschil natuurlijk dat SP.A enkel in Vlaanderen opkwam, terwijl de blanco stemmen in het hele land geteld werden.

De meeste blanco-stemmers waren trouwens Walen: daar stemde zo’n 8 procent ongeldig. In Vlaanderen is dat amper 5 procent, in Brussel ruim 6,5 procent.