Drie doden in drugslab Eksel: Nederlandse politie op zoek naar getuigen, wie herkent deze stem?

Hechtel-Eksel - De Nederlandse politie wil alsnog een doorbraak forceren in een vreemde zaak. Nadat drie doden gevonden in een Belgisch drugslab, vlak bij de Nederlandse grens, hopen Nederlandse speurders een belangrijke getuige te spreken. Hij was de anonieme tipgever die de politie op de hoogte bracht.

Drie lichamen in een geïmproviseerd en levensgevaarlijk drugslab om amfetamines, beter bekend als speed, op grote schaal te produceren, omringd door vaten vol uiterst toxische stoffen. Het rustige grensdorpje leek begin dit jaar plots op een aflevering uit Breaking Bad.

De politie trof de drie slachtoffers aan na een anonieme tip. “Er is iets heel ergs gebeurd mevrouw. Er liggen waarschijnlijk drie moorden (sic.) bij een lab die uit de hand is gelopen”, zei de tipgever. Hij belde met een prepaid gsm die hij in een Esso tankstation in Nederland kocht.

De politie vermoedt dat de slachtoffers aan het werk waren in het drugslab. Het drietal is gestikt nadat ze koolstofmonoxide inademden. De slachtoffers, 22, 23 en 25 jaar kwamen uit Eindhoven en Valkenswaard. Vanwege de Brabantse connectie werd het onderzoek naar andere betrokkenen bij het lab door de Nederlandse politie verder gezet.

Twee van de drie slachtoffers. Foto: Politie NL.

De Nederlandse speurders willen nu graag weten wie de anonieme tipgever is. Misschien herkennen de kijkers de stem. In het opsporingsprogramma (zie video hieronder) wordt daarom een deel van de geluidsopname uitgezonden. Volgens de politie waren de drie slachtoffers loopjongens, terwijl de belangrijkste drugscriminelen uit het vizier blijven. De Nederlandse politie meent dat overwogen werd om de lichamen zelfs te laten verdwijnen. De drie jongemannen sliepen in het bedrijfspand in Hechtel-Eksel op twee matrassen en een bank tussen de gevaarlijke giftige chemische stoffen.

De eerste uitzending van Bureau Brabant was maandag om 18 uur op Omroep Brabant, waarna een herhaling volgt tot dinsdag 17 uur. “Opsporing Verzocht” wordt dinsdag om 20.30 uur op NPO1 uitgezonden en woensdag is de herhaling om 12.05 uur op NPO2.