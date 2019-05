Vluchtelingen verstoppen zich in … dashboard

De Spaanse politie deed afgelopen weekend een opvallende vangst. Bij controles van voertuigen aan de Marokkaans-Spaanse grens werden drie Afrikaanse vluchtelingen gevonden in verborgen ruimtes in drie verschillende voertuigen. Twee zaten verstopt in het dashboard, een derde in een speciaal voorzien compartiment in de kofferruimte.

Daarvoor was eerst de radiator verplaatst. Onder de verstekelingen zat een 15-jarig meisje. Maar ook twee jongens van 20 en 21 die zich als conserven in een blik moeten gevoeld hebben om clandestien de grens over te kunnen steken. Want ze hadden totaal geen plaats om zich te bewegen, zo nipt was de ruimte. De Guardia Civil zegt geregeld omgebouwde voertuigen tegen te houden waarin vluchtelingen tegen betaling over de grens worden gesmokkeld. Soms liggen de illegale vluchtelingen die naar Europa willen zo dicht bij de motor dat ze gewond raken of zich verbranden.