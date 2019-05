Oostenrijkse kanselier Kurz door parlement de laan uitgestuurd na debacle rond corrupte minister en ‘ibiza-gate’

De conservatieve minderheidsregering van de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz is de laan uitgestuurd. Een door de sociaaldemocratische SPÖ ingediende motie van wantrouwen kreeg maandag in het parlement de steun van de extreemrechtse FPÖ en de kleine milieupartij Jetzt en vergaarde daarmee een meerderheid, zo berichtte de Oostenrijkse openbare omroep ORF.

SPÖ en FPÖ verwijten Kurz dat hij beschuldigingen van corruptie aan het adres van de vroegere vicekanselier Heinz-Christian Strache (FPÖ) gebruikte om vervroegde verkiezingen uit te roepen en de FPÖ-ministers uit zijn regering te gooien om zo de volledige controle te verwerven.

Het optreden van de 32-jarige Kurz was een “schaamteloze, ongetemde en onverantwoorde machtsgreep”, zei SPÖ-voorzitter Pamela Rendi-Wagner in het parlement. De kanselier blies de coalitie van zijn ÖVP met de FPÖ op ten gevolge van Ibiza-gate.

Toen de video uitlekte, blies de kanselier de coalitie op en verloor hij de meerderheid in het parlement. Zijn overgangsregering overtuigde de oppositie niet. Hij handelde “uit eigenbelang” en stelde het staatsbelang niet voorop, stelde Rendi-Wagner.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van het Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog dat een kanselier een motie van wantrouwen niet overleeft.

De positie van Kurz was sowieso al verzwakt na het vertrek van de FPÖ uit de regering. De regeringscrisis brak op 17 mei uit nadat een video, in 2017 heimelijk op Ibiza gemaakt, was uitgekomen die wees op mogelijke illegale financiering van de FPÖ. Bovendien stelde de vroegere FPÖ-leider Heinz-Christian Strache een pseudo-nicht van een Russische oligarch openlijke aanbestedingen in het vooruitzicht indien zij de partij zou helpen succes te boeken bij de parlementsverkiezingen van 2017.

De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen is nu aan zet. Hij kan de huidige regering nog korte tijd laten voortregeren of meteen ook een nieuwe overgangskanselier belasten met de vorming van een regering. Een naam die circuleert als mogelijk overgangskanselier tot aan de vervroegde parlementsverkiezingen in september is die van de voormalige Europeese commissaris voor Landbouw Franz Fischler, ook een ÖVP’er.

De SPÖ zou graag hebben dat een expertenkabinet de zaken in handen neemt tot de vervroegde verkiezingen.

De ÖVP was bij de verkiezingen voor het Europees parlement zondag in Oostenrijk nog de grote winnaar.