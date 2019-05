Nantes wil Anderlecht-speler Adrien Trebel terug naar Ligue 1 halen

FC Nantes kan Anderlecht verlossen van één van zijn grootste zorgenkinderen. De Franse club is geïnteresseerd in Adrien Trebel (28) en de club bevalt de Franse middenvelder zelf ook. Trebel voetbalde bij Nantes als jeugdspeler en is er nog steeds kind aan huis.

Anderlecht zelf wil graag af van Trebel omdat hij prijs-kwaliteit niet genoeg rendement meer biedt. De Fransman kreeg vorige zomer een nieuw contract tot 2023 met een jaarsalaris van 3 miljoen euro bruto. Maar Trebel was vooral vaak geblesseerd en viel ook in de slotmatch tegen AA Gent opnieuw uit. Hij vond zijn draai niet meer bij paars-wit en de Brusselse club verweet hem ook dat hij hondstrouw bleef aan Mogi Bayat, spilfiguur in de zaak Propere Handen.

Diezelfde Bayat moet hem nu transfereren. Er zijn nog wel enkele geïnteresseerde clubs, maar Mogi heeft een erg goeie band met Nantes. Of Anderlecht ook minstens 10 miljoen kan krijgen - de prijs die het Trebel in 2018 - waard vond, zal wel nog moeten blijken.