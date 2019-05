Dodelijk slachtoffer haaienaanval geïdentificeerd: haai rukte been van 65-jarige oogarts af

De Amerikaanse man die afgelopen weekend overleed na een haaienaanval op het Hawaïaanse eiland Maui is geïdentificeerd. De 65-jarige oogarts Thomas Smiley was zijn met zijn vrouw op vakantie in de Amerikaanse staat en waagde zich even in het zeewater tijdens een uitje naar het strand. Omstanders merkten echter dat hij op zo’n vijftig meter van de kust in de problemen raakte. Een redder op jetski kon de man uit het water halen, maar reanimeren op het strand was tevergeefs: hij stierf ter plekke. Volgens getuigen was het been van de man afgerukt vanaf de knie: “Het was erg traumatiserend om te zien.”