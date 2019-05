De monsterscore van Vlaams Belang heeft veel emoties losgemaakt. Sommigen zijn verontwaardigd, bang of boos, anderen dan weer uitgesproken tevreden, want “te veel is te veel”. Ja, zelfs binnen de allochtone gemeenschap.

Op de Turnhoutsebaan in Antwerpen wapperen de vlaggen. Niet de Vlaamse of Belgische, wel die van de Ramadan, want het is feest in de wijk. Al is de feeststemming er wat uit: de meeste handelaren en shoppers ...