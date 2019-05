Bart De Wever (N-VA): “Eigenlijk moet je nu al concluderen dat het Game Over is”

Vlaanderen stemde rechts. Wallonië links. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft geen zin om met links te besturen en wil dat de partijen eindelijk inzien dat er voor die twee politieke landschappen geen federale coalitie meer mogelijk is. Zijn oplossing: confederalisme. Maar dat is voor de andere partijen even onbespreekbaar. Dag 2 na de verkiezingen.