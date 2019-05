Vrouw ontvoerde Johnny’s zoontje naar thuisland: “Na jarenlang procederen ben ik 100.000 euro kwijt én mijn kind”

“Ik ben er kapot van. Ik heb vier jaar gevochten voor mijn zoon die door zijn moeder werd meegenomen naar Brazilië, maar nu ben ik hem kwijt.” Johnny Saxe uit Ichtegem kreeg vandaag van zijn advocaat te horen dat een Braziliaanse rechter hem het hoederecht ontnomen heeft. De man was maandagavond te zien op het Vier-programma ‘De ambassade’. “Maar veel bijstand heb ik niet gekregen van Buitenlandse Zaken. Alleen lippendienst als de camera’s draaiden.”

Toen Johnny Saxe uit Ichtegem en zijn Braziliaanse vrouw Ana Lia in 2009 uit mekaar gingen, was hun zoontje Joshua nog geen jaar oud. “Na een slepende zaak kreeg ik het hoederecht. Ana Lia ging in beroep ...