Champions League halen wordt loodzware opdracht voor Club Brugge

Club Brugge staat voor een loodzware opdracht in de voorrondes van de Champions League. De Belgische vicekampioen ontmoet op zijn pad naar de groepsfase zonder twijfel enkele grootmachten uit het Europese voetbal.

“Ons eerste doel voor het komende seizoen is de voorrondes van de Champions League overleven”, sprak algemeen directeur van Club Brugge Vincent Mannaert zijn eerste ambities voor het seizoen 2019-20 uit. Dat wordt geen lachertje.

De UEFA heeft dit seizoen de weg naar de groepsfase van de Champions League immers danig bemoeilijkt voor niet-kampioenen. En dat om de grote landen te plezieren, want Engeland, Spanje, Duitsland en Italië hebben vanaf dit seizoen nog meer rechtstreeks geplaatsten voor de groeps­fase van de Champions League.

Geen reekshoofd

Van de acht in de voorronde ingedeelde niet-kampioenen halen er straks uiteindelijk maar twee de groepsfase. In het verleden waren dat er vijf. En de tegenstanders zijn niet min, want Club Brugge is geen reekshoofd.

Club Brugge begint op 6 of 7 augustus in de derde voorronde normaal gezien tegen FC Porto, Dinamo Kiev, FC Basel, Olympique Lyon of Olympiakos Piraeus (afhankelijk van of Chelsea al dan niet de Europa League wint). Stel dat Club Brugge erin slaagt één van die vier clubs uit te schakelen, dan is in de volgende ronde wellicht opnieuw één van de gekwalificeerde clubs van dit kwartet de tegenstander. De loting is pas op 22 juli.

Onmogelijk is het niet, maar een lachertje allerminst. Dat bewijst het verleden. Sinds de introductie van het ‘kampioenenpad’ (met alleen kampioenen) en het niet-kampioenenpad (met niet-kampioenen) is het een Belgische club nog nooit gelukt.

Het is overigens al van 2005 geleden dat twee Belgische clubs zich voor de groepsfase van de Champions League konden kwalificeren (toen Anderlecht en Club Brugge). Ook dit seizoen wordt het dus een heikele opdracht voor de nummer twee uit de Jupiler Pro League om zich te plaatsen. KRC Genk begint als kampioen wel meteen in de groepsfase van de Champions League.