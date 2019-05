COMMENTAAR. De manier waarop Eden Hazard een strafschop trapt, tekent hem helemaal

Alsof hij zich naar de bakker begeeft om een lang wit gesneden brood te halen. Zo ontspannen is Eden Hazard als er een belangrijke wedstrijd aankomt. We weten niet of het aangeleerd is, of dat het gewoon zijn karakter is. Zijn broer Kylian, het voorbije seizoen bij Cercle Brugge, heeft dezelfde schijnbare nonchalance. Laten we genieten, de rest komt vanzelf. Die houding. Uiteraard keert dat gedrag zich tegen de – nu al – beste Belgische voetballer ooit als het wat minder gaat. Dan is hij een speelvogel, niet ernstig met zijn vak bezig.