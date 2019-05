Eden Hazard hoopt woensdag zijn laatste wedstrijd voor Chelsea te spelen: “Nóg een jaar wachten wordt moeilijk”

De Europa League in 2013 was zijn eerste prijs met Chelsea, de Europa League van 2019 kan zijn laatste worden. De tegenstander in de finale is Arsenal, de ploeg tegen wie hij misschien zijn allermooiste doelpunt voor Chelsea maakte. De doelman is een oude bekende: Petr Cech. Het lijkt wel of de UEFA in Bakoe het perfecte afscheidsfeest heeft georganiseerd voor Eden Hazard (28). Wij trokken naar Londen voor een interview waarin de woorden ‘Real’ en ‘Madrid’ niet mochten vallen van de communicatieverantwoordelijke.