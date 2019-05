Genk in pot 4 bij Champions League-loting: verdict op 29 augustus, nu al dromen van grote namen

Landskampioen KRC Genk is rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League, maar komt bij de loting wellicht in Pot 4 terecht, die van de laagst gerangschikte ploegen.

De Belgische landskampioen kwalificeert zich sinds 2013 telkens al rechtstreeks voor de groepsfase van de Cham­pions League. Na Anderlecht (3x), Club Brugge (2x) en AA Gent is nu KRC Genk de uitverkorene. De 20 tot 30 miljoen euro die daarmee op zak wordt gestoken, is sowieso al een mooi geschenk, maar de club hoopt natuurlijk ook op enkele mooie affiches.

Nu in alle competities de prijzen zijn uitgedeeld, is er al veel meer duidelijkheid over hoe de groep van de kersverse Belgische landskampioen er zou kunnen uitzien. Top­tegenstanders zijn er altijd, maar de ene is al aantrekkelijker dan de andere. Zoals het er nu naar uitziet, is een groep met Manchester City, Real Madrid en Inter Milaan mogelijk. Minder aantrekkelijk is dan weer een groep met Zenit Sint-Petersburg, Shakhtar Donetsk en Salzburg. Voor wie de voorlopige potten bekijkt, is het wel belangrijk te weten dat enkele clubs zich nog door de voorrondes moeten wringen. Daar hoort zelfs Ajax bij, dit seizoen spectaculair tot in de halve finales van de Champions League. Ook FC Porto, Dinamo Kiev, Celtic, FC Kopenhagen en Dinamo Zagreb zijn nog in dat geval. Als zij worden uitgeschakeld, komen ploegen met een lagere ranking in de groepsfase van de Champions League terecht, waardoor Genk eventueel ook nog in Pot 3 kan belanden.

Voor Olympique Lyon is het dan weer noodzakelijk dat Chelsea de Europa League wint. In dat geval is de Franse club immers rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase. Wint Arsenal de Europa ­League, dan moet ook Lyon twee voorronden afwerken.

KRC Genk kan alvast deze datum in de agenda aankruisen: 29 augustus. Dan is de loting voor de groepsfase.