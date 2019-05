Matador krijgt hoorn van stier op pijnlijke plaats

Zijn stierengevecht in de Madrileense arena van afgelopen weekend zal matador Juan Leal (26) niet snel vergeten. De Fransman kreeg een hoorn van het dier net boven zijn staartbeen, met een wonde van 25 centimeter tot gevolg.

Foto: EPA-EFE

Nadat de stier de matador zijn hoorn in het rectum in het achterste van de man had geboord, tilde hij hem ook nog even van de grond. Twee andere matadors renden de arena in om de stier af te leiden. Intussen zat Leals broek onder het bloed, maar pas nadat de matador het dier nog kon doden, werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: EPA-EFE

Daar bleek de wonde zo’n 25 centimeter groot te zijn en in de streek rond zijn bil zat een gat omdat de hoorn die had doorboord. De chirurg die hem opereerde begreep niet hoe “hij het gevecht kon voorzetten, want een normaal mens zou niet eens meer kunnen wandelen of rechtstaan.” Hij mag van geluk spreken dat zijn maag niet geraakt werd. Volgens de dokters zal hij met de nodige rust volledig herstellen.