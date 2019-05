Mexicaanse minister neemt ontslag nadat ze vliegtuig doet vertragen

De Mexicaanse minister van Milieu Josefa González Blanco is opgestapt omdat ze een vlucht vol passagiers op haar liet wachten. Ze zou het vliegtuig missen en vroeg om het toestel meer dan een half uur aan grond te laten.

Waarom ze zelf te laat was, is niet duidelijk. Maar hoe dan ook vroeg Josefa González Blanco vrijdag een hooggeplaatste binnen de vliegmaatschappij – volgens Mexico’s president een vriend van haar – om het vliegtuig aan grond te houden tot ze ter plaatse was. Dat duurde uiteindelijk 38 minuten. Een passagier meldde op Twitter dat zijn Aeroméxico vlucht 198 zou opstijgen, toen plots de piloot meldde dat het moest terugkeren na een “presidentieel bevel”. Wanneer Blanco nadien opstapte, werden foto’s van haar genomen om haar publiekelijk aan de schandpaal te nagelen.

“Ze moesten wachten op haar”, verklaarde president Andrés Manuel López Obrador afgelopen weekend toen het schandaal uitkwam. Hij noemde de situatie “zeer betreurenswaardig”.

Intussen leidde het tot zo’n rel dat Blanco geen andere uitweg zag dan haar ontslag in te dienen. In haar ontslagbrief schreef ze: “Dit is niet te rechtvaardigen. De transformatie van Mexico vereist een totale vereenzelviging met de waarden van eerlijkheid en rechtvaardigheid.” Ze benadrukte ook nog dat ze de enige schuldige was en dat de president niet betrokken werd hierin. De president aanvaardde op zijn beurt haar ontslag omdat zo’n gedrag niet overeenkomt met zijn poging om Mexico te transformeren.