Nana Ampomah (Waasland-Beveren) in beeld bij Club Brugge en Antwerp, maar er is ook buitenlandse interesse

Nana Ampomah baalt dat hij niet naar de Afrika Cup mag met Ghana, maar een transfer kan troost bieden. Het moet nu eindelijk eens raak zijn voor de 23-jarige winger van Waasland-Beveren, die dit seizoen op acht goals en zeven assists afklokte en al een tijdje hogerop wil.

De interesse is er. Van Antwerp, bijvoorbeeld. Ook vorige zomer en de voorbije winter probeerde de Great Old hem al los te weken, maar op de Freethiel hielden ze hem nog aan zijn contract, dat hij pas tot 2021 had verlengd. Nu kan het een nieuwe poging wagen, Ampomah had na het seizoen alvast een gesprek met Antwerp.

Ook bij Club Brugge staat hij op de lijst. Nieuwbakken T1 Philippe Cement is fan. Hij liet hem doorbreken in Beveren en afgelopen winter probeerde hij hem ook nog naar Genk te halen. Ampomah staat ook open voor het buitenland. Onder meer Fenerbahçe en Fortuna Düsseldorf volgen hem.