Roland Duchâtelet hoopt dat hij Charlton makkelijker kwijt kan na promotie, want: “Ik ontvang nog steeds bedreigingen”

Charlton, de Engelse club in handen van Roland Duchâtelet, is gepromoveerd naar The Championship (Engelse tweede klasse) na 2-1-winst in de promotiefinale tegen Sunderland. “Nu zal het makkelijker zijn om de club te verkopen”, zegt Duchâtelet.

De Belgische ondernemer is allerminst populair bij de supporters van Charlton en volgde de match op tv. Dinsdag verklaarde hij aan het Britse Talksport dat hij het “te riskant” vond. “Ik ontvang nog steeds bedreigingen. Er is een heksenjacht aan de gang.”

Charlton-fan John Barnes, die eerder probeerde met een anti-Duchâteletpartij deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Truiden, reageert vol ongeloof. “Hij was zogezegd te bang om te komen, maar dat is onzin. Hij zou geen enkel gevaar lopen. De meesten hebben gewoon genoten en niet gedacht aan de problemen met Duchâtelet. Het werd gewoon genegeerd. Er waren in het stadion ook geen protesten tegen hem.”

Volgens Barnes zou Duchâtelet tussen de 57 en 68 miljoen euro vragen voor zijn club, al wilde Duchâtelet zelf niets kwijt over de invloed van de promotie op de prijs. “Hij probeert nu al twee jaar te verkopen. Misschien zal hij beseffen dat de ploeg niet zoveel waard is. De fans willen hem nog altijd weg.”