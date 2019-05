Gezin in cel voor aanslag

Dertien gewonden vielen er vrijdagnamiddag toen een bompakket ontplofte voor bakkerij Brioche Dorée in de voetgangerszone in het centrum van de stad. Onder de gewonden was ook een meisje van acht. Het explosief bestond uit dezelfde springstof die bij de aanslagen in Parijs en Zaventem werd gebruikt. Frans president Emmanuel Macron sprak dus al snel over een “aanslag”.

Maandagochtend is de vermoedelijke dader opgepakt. De man is volgens Franse media een 24-jarige informaticastudent van Algerijnse afkomst die bij de politie nog niet gekend was. De zoektocht naar zijn identiteit ging snel, dankzij de hulp van negentig speurders en dertig forensisch wetenschappers. Op camerabeelden die werden verspreid was te zien hoe de aanslagpleger de zak met het bompakket voor de bakkerij dropte en hoe die één minuut na zijn vertrek ontplofte. Maar het was vooral het achtergebleven DNA op die zak dat de speurders op het juiste spoor bracht. Door zijn gsm-signaal wist de politie zondagochtend bovendien al waar hun verdachte zich bevond.

Verdachte werkt niet mee

Alleen was het toen nog te riskant om zijn woning binnen te vallen, omdat niet duidelijk was of daar nog explosieven aanwezig waren. Dus wachtte de politie tot hij zijn huis verliet. Dat gebeurde dus maandagochtend. Volgens de burgemeester van Lyon, Gérard Collomb, stak hij onmiddellijk zijn handen in de lucht toen hij de politie op straat zag.

Vlak nadien werd ook de 18-jarige broer van de verdachte opgepakt, net zoals de ouders. Volgens zender BFMTV werd ook zijn zus even verhoord, maar zij werd in tegenstelling tot de rest van haar gezinsleden niet in hechtenis gezet. Via de broers en ouders hoopt de politie meer te weten te komen over de hoofdverdachte, want de man zelf werkt amper mee. Ook niet tijdens de huiszoeking die plaatsvond na de arrestatie van het gezin. Die ging door in zijn woning in een armere buitenwijk van Lyon, in het huis van zijn ouders waar de verdachte nog woont. Hij was daarbij zelf aanwezig, net als de ontmijningsdienst, om eventuele explosieven te kunnen ontmantelen. De politie hoopte in zijn huis aanwijzingen aan te treffen die bewijzen dat hij alleen handelde of hulp kreeg van een groot netwerk. Voorlopig is de aanslag niet opgeëist en is het ook nog raden naar het motief van de student.

Toch zegt Gérard Collomb, burgemeester van Lyon, via Twitter alvast dat hij “blij is dat de vermeende dader van de aanslag is gearresteerd. Ik bedank alle diensten die het mogelijk hebben gemaakt om dit resultaat in zo’n korte tijd te bereiken”.