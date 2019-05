Fiat Chrysler wil fuseren met Renault

Het voorstel van Fiat Chrysler komt er op een moment waarop de autosector onder hoge druk staat. De elektrificering van het autopark, de strengere uitstootnormen en de trend naar steeds meer zelfsturende technologie dwingen de automakers tot samenwerking en overnames.

Dat net Fiat Chrysler en Renault nu mogelijk in elkaars armen vallen, is niet toevallig. Beide autobouwers hebben zwakke plekken die hen steeds meer parten spelen. Sinds Renault in de jaren tachtig zijn Amerikaanse belangen verkocht, is Amerika een blinde vlek voor de Franse autobouwer. Fiat heeft wel voet aan de grond op de Amerikaanse markt maar staat in Europa onder druk. Bovendien staan de Italianen zwak in de ontwikkeling van elektrische of meer milieuvriendelijke wagens. En dat is een probleem nu de uitstootnormen binnen Europa steeds strenger worden.

Renault en Fiat Chrysler zijn samen goed voor 8,7 miljoen wagens per jaar en zouden zo het derde grootste concern worden; met dochter Nissan erbij komen ze op 15 miljoen en steken ze marktleider Volkswagen voorbij. Fiat rekent op jaarlijks 5 miljard euro aan synergieën. De raad van bestuur van Renault zei maandag het voorstel van Fiat te bestuderen. (gdc)