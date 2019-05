402 miljoen euro voor betaald En nu is het misschien nep

450 miljoen dollar, ofwel 402 miljoen euro. Met dat prijskaartje werd Salvator Mundi van Leonardo da Vinci het duurste schilderij ooit, toen het in 2017 werd verkocht aan de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. En toch zal het werk geen deel uitmaken van de grote tentoonstelling van Da Vinci in het Parijse Louvre, schrijft The Guardian. Daarvoor baseert de krant zich op kunsthistoricus Ben Lewis, auteur van The last Leonardo, die beweert dat het werk er niet getoond zal worden. De reden? Omdat er twijfel bestaat of het schilderij wel van de hand van de meester is. Lewis: “Mijn bronnen binnen het Louvre vertellen dat weinig curatoren geloven dat dit een Leonardo da Vinci is.”

Het Louvre heeft het gerucht zelf nog niet bevestigd of ontkend.(sir)