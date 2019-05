Van Grieken: “Wordt eerste keer dat ik De Wever meer dan twee minuten spreek”

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken was maandagavond een opvallende gast in de Vier-talkshow Gert late night en blikte er kort vooruit op het komende gesprek met N-VA-voorzitter Bart De Wever.

De Wever neemt het initiatief voor de Vlaamse regeringsvorming, nodigt om beurten alle partijvoorzitters uit en sluit een samenwerking met Vlaams Belang niet uit. Van Grieken kreeg alvast een telefoontje van De Wever om een ontmoeting te regelen. “Het wordt de eerste keer dat ik De Wever langer dan twee minuten spreek onder vier ogen”, zegt hij. Dat dit nog nooit eerder gebeurde, vindt hij naar eigen zeggen wel vreemd.

Foto: Vier

Over eventuele breekpunten wilde Van Grieken het niet hebben, – “Ik denk dat we pragmatisch moeten zijn en respect moeten hebben voor het programma van de andere partijen, maar dan vragen we wel respect terug voor ons programma” – al erkende hij wel dat het achterwege laten van de door zijn partij voorgestelde immigratiestop “moeilijk” zou zijn. “Ik wil sowieso meer Vlaanderen en minder migratie.”

Ook over het feit dat figuren als Filip Dewinter, Guy D’haeseleer of Dries Van Langenhove moeilijk zouden liggen bij N-VA gaf Van Grieken geen uitsluitsel. “Filip Dewinter heeft zelf al aangegeven een stap opzij te zetten als hij een struikelblok vormt”, zei hij wel. “Voor de rest is dat puur hypothetisch.”

Zijn terughoudendheid om grote verklaringen af te leggen kadert volgens Van Grieken in de keuze om niet bewust in de oppositie te gaan, maar eventuele onderhandelingen volop een kans te geven. “Er was niet veel mis met het oude Vlaams Belang, maar als er een verschil is, is het wel dat ik me niet wentel in een oppositierol. Ik ben niet in de politiek gegaan om de rest van mijn leven aan de zijlijn te staan”, zegt hij. “Ik kies daarmee niet voor de makkelijke weg.”

Eerste VB’er in ‘Gert late night’

Van Grieken was de eerste Vlaams Belanger die bij Gert late night mocht opdraven. Presentator Gert Verhulst had onlangs nog aangegeven tegen een cordon sanitaire te zijn in zijn programma en VB-kopstuk Filip Dewinter hengelde daarop vergeefs naar een uitnodiging. Na de verkiezingsoverwinning van zondag was er dus wel plaats voor Van Grieken, en trouwens ook voor Vlaams PVDA-lijsttrekker in Antwerpen Jos D’Haese.