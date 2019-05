Soldaat komt om bij Israëlische raketaanval, melden Syrische staatsmedia

Bij een raketaanval van Israël op een militair doelwit in Quneitra, op de grens van de door Israël bezette Golanhoogten, is een soldaat omgekomen en een andere gewond geraakt. Dat melden Syrische staatsmedia.

Volgens het Syrische staatspersagentschap SANA heeft “de Israëlische vijand een van onze militaire basissen aangevallen ten oosten van Khan Arnabeh op het platteland van Quneitra”. Er werden verder geen details gegeven.

Het Syrisch Observatorium van de Mensenrechten stelt dat een officier is omgekomen en verschillende soldaten gewond zijn geraakt bij de aanval. Een Syrisch militair voertuig zou ook een doelwit geweest zijn.

“Een tijd geleden probeerde het Syrische leger een Israëlisch vliegtuig te raken, maar daar slaagde het niet in. Als antwoord op de aanval vernielde de luchtmacht de lanceerinrichting die op het vliegtuig schoot”, verklaarde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een video op Twitter. “Ons beleid is duidelijk. We zullen geen enkele aanval tegen ons tolereren en zullen altijd krachtig reageren.”