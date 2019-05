Uitslaande brand vernielt drie woningen

Geraardsbergen - Een uitslaande brand maandagavond in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen heeft een ravage aangericht. Twee woningen brandden volledig uit en een derde liep zware schade op. Een van de bewoners liep brandwonden op aan de arm en werd naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere bewoners raakten bevangen door de rook.

Het vuur ontstond omstreeks 23.45 uur in de Gaffelstraat in het centrum van Geraardsbergen. Toen de brandweer ter plaatse kwam hadden alle bewoners hun woning al verlaten en was er sprake van een hevige uitslaande brand. Ondanks de snelle interventie kon niet vermeden worden dat het vuur via het dak oversloeg naar een aanpalende woning. De achterbouw van de andere aanpalende woning werd vernield en de rest van de woning liep veel brand- en waterschade op.

In het huis waar het vuur ontstond woont een man samen met zijn zoon. Het was de zoon die de brandwonden aan de arm opliep, zijn vader werd bevangen door de rook. De ene aanpalende woning is bewoond door een koppel waarvan de vrouw bevangen raakte door de rook, de andere werd bewoond door een 75-jarige man wiens woning in december ook al werd getroffen door een brand. Hij woont sindsdien in een OCMW-woning.

Burgemeester Guido De Padt was gisterenavond aanwezig tijdens de bluswerken en gaat op zoek naar een noodwoning voor de getroffen gezinnen.

