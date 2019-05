Slachtoffer Roger Vangheluwe stapt uit het leven: “Het woog op hem”

Eén van de slachtoffers van seksueel misbruik door Roger Vangheluwe (82) is uit het leven gestapt. Een vriend en lotgenoot van de 59-jarige man getuigt daarover in Dag Allemaal. Volgens hem heeft het misbruik een rol gespeeld in het drama dat recent plaatsvond.

In april 2010 raakte bekend dat Roger Vangheluwe, toen bisschop van Brugge, een neefje seksueel had misbruikt. Die feiten maken het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek dat deel is geen uitmaken van Operatie Kelk, het onderzoek naar seksueel misbruik in de Belgische Kerk. Maar het neefje zou niet zijn enige slachtoffer geweest zijn, snel volgden er meer klachten. Vangheluwe moest aftreden en ging in een klooster in Frankrijk wonen. Het onderzoek naar het kindermisbruik is vandaag nog steeds niet afgerond.

Geert, een 59-jarige man uit West-Vlaanderen, werd recent begraven. Hij stapte uit het leven. Volgens Kris Verduyn, die zelf werd aangerand als misdienaar en ook klacht indiende tegen Vangheluwe, woog niet alleen het verleden maar ook het aanslepen van het onderzoek te zwaar op de man. “Ik ben niet verwonderd”, zegt hij in een interview aan Dag Allemaal. “Het psychisch lijden van Geert was immens groot. Hij was een opgebrande man, zonder hoop.”

Kris Verduyn kende Geert goed: “Het woog op hem.” (archiefbeeld) Foto: Foto Kurt

Ook het feit dat Geert niet door iedereen werd geloofd, woog zwaar. Nochtans werd hij door de kerk erkend als slachtoffer en kreeg hij er een schadevergoeding voor. Volgens Kris zijn er nog meer slachtoffers. “Maar ze zijn bang voor de advocaat van Vangheluwe. Wat nu met Geert is gebeurd, zal daar weinig goeds aan doen.”

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.