Siegfried Bracke (N-VA) overweegt te stoppen met politiek en krijgt uittredingsvergoeding van 88.000 euro

Het is vrij uitzonderlijk: een Kamervoorzitter die te weinig stemmen haalt om opnieuw verkozen te worden. Het overkwam Siegfried Bracke (N-VA) als lijstduwer in Oost-Vlaanderen. De oud-journalist overweegt volledig te stoppen met politiek.

“Uiteraard was dit niet het scenario van mijn dromen”, zegt Siegfried Bracke (66). “Maar met mijn ervaring en levensjaren had ik er rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren. Ik had me sowieso voorgenomen om bij een nieuwe verkiezing niet de hele rit uit te rijden: over vijf jaar zou ik immers 71 jaar zijn.”

Bracke deelt in de brokken bij N-VA, dat in Oost-Vlaanderen één Kamerzetel verliest. Hij haalde 13.085 voorkeurstemmen, veel te weinig om vanop de laatste plaats verkozen te worden. “Met meer partijstemmen was ik er wellicht in geslaagd een zetel te bemachtigen.” Maar zijn partij krijgt klappen en verliest een pak zetels. Heeft N-VA het de voorbije maanden verkeerd aangepakt? De Kamervoorzitter hult zich in stilzwijgen. “Over het resultaat van N-VA ga ik niets zeggen.”

Nog in de gemeenteraad

Is dit het politieke einde van Siegfried Bracke? De Gentenaar zetelt nog in de gemeenteraad, maar overweegt om helemaal te stoppen met politiek. “Ik beraad me daarover”, zegt hij. “In de nabije toekomst wil ik daar in alle rust over nadenken.”

Toch denkt de oud-journalist nog niet aan zijn pensioen. Hij overweegt nog een nieuwe carrière, buiten de politiek. “Ik heb een aanbod gekregen uit de mediawereld, maar ik denk niet dat ik daar op zal ingaan. Het lijkt me niet goed om terug te keren naar iets waar je eerder bent weggegaan.”

Sowieso heeft de Kamervoorzitter nog recht op een uittredingsvergoeding. En die is in zijn geval niet min, ondanks zijn korte tijd in het parlement. Hij krijgt 88.000 euro. Hij verdiende de voorbije jaren ongeveer 11.000 euro netto per maand en wordt als compensatie nog acht maanden doorbetaald.