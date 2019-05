Drie bedrijven ontruimd omwille van ammoniaklek in Huizingen

Halle / Beersel - In een vleesverwerkend bedrijf in Huizingen, een deelgemeente van Halle, is dinsdagochtend een lek ontstaan in een ammoniaktank. Dat meldt de brandweer Vlaams-Brabant West. De brandweer is ter plaatse en maakt zich klaar om het lek te dichten. Daarvoor wordt een speciaal team met gaspakken ingezet. Niemand is bevangen geraakt, aldus nog de brandweer

Het gaat om een bedrijf aan de Gustave Demeurslaan, een industriezone, en er zijn dan ook geen woningen in de buurt. Het bedrijf zelf is wel volledig ontruimd en er is een veiligheidszone ingesteld van 100 meter. Twee naburige bedrijven die in de richting van de wind liggen, zijn uit voorzorg ook ontruimd.

De juiste oorzaak van het lek in de tank is nog onduidelijk. Het vleesverwerkend bedrijf gebruikt het product om schoon te maken.