Veel zieke kinderen in basisschool door besmettelijk norovirus

Heist-op-den-Berg - In de basisschool van Hallaar (Heist-op-den-Berg) zijn de voorbije dagen erg veel kinderen ziek geworden. Een zeer besmettelijke buikgriep, het norovirus, zou aan de oorzaak liggen.

De directie maakte een melding bij het CLB over het hoge aantal zieken op school. “De artsen van het CLB vermoeden dat er sprake is van een zeer besmettelijke vorm van buikgriep. Er is geen reden tot ongerustheid, maar aan iedereen, ook aan de school, wordt gevraagd de hygiëne goed op te volgen”, meldt directeur Michel Meuris van de basisschool in Hallaar.

De aard van de symptomen en het verspreid voorkomen in de tijd doen het CLB vermoeden dat het om een buikgriep gaat veroorzaakt door het norovirus. Enkel een onderzoek van de stoelgang kan de diagnose bevestigen.

“Het norovirus is een virus dat zich zeer snel verspreidt in omgevingen waar mensen in groep met elkaar samenleven, zoals kinderdagverblijven, scholen en rusthuizen. Na het verdwijnen van de symptomen kan het virus wel nog enkele weken in de stoelgang aanwezig blijven. Daarom blijft een goede handhygiëne na het toilet, zowel van het kind als van degene die het kind helpt bij het toilet, zeer belangrijk”, aldus het CLB.