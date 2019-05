Frank Arnesen en de discussie van 7 uur met Vincent Kompany over Anderlecht: “In het begin was ik niet overtuigd, nu wel”

Een teleurstellende zesde plaats en geen Europees voetbal. Het was een seizoen om snel te vergeten bij Anderlecht. Maar er lijkt beterschap op komst met de aanstelling van Vincent Kompany als speler/trainer. Voorzitter Marc Coucke en sportief manager Michael Verschueren lieten zich daarover al uit, nu was het de beurt aan technisch directeur Frank Arnesen. “Kompany is geknipt om voorzitter te zijn”, vertelt de Nederlander in L’Avenir.

“De club had het nodig”, vertelde Verschueren intussen bijna tien dagen geleden voor de camera’s van Play Sports. “Er zijn veel vragen gesteld rond de toekomst van deze club en ik denk dat we met deze daad een statement maken. Dit is een neerslag van de visie die we ontwikkeld hebben en die bij hem aansluiting heeft gevonden.”

“Het moment waarop hij ja zei, ga ik nooit vergeten”, zei Coucke. “Uit alle analyses die hij maakte, trokken we dezelfde conclusie: dit avontuur heeft alles om te slagen. Het is out of the box, maar ik denk dat Anderlecht nood heeft aan vernieuwing. Dit is de eerste stap.”

Foto: BELGA

Zeven uur

Is Arnesen ook zo enthousiast over de komst van Vince the Prince? “We hebben net een van de moeilijkste tijden meegemaakt in de geschiedenis van de club, maar ik ben erg optimistisch over de toekomst. Zeker sinds de komst van Vincent Kompany”, aldus de Nederlander. “Al was ik in het begin niet echt overtuigd toen Marc Coucke en Michael Verschueren met dit voorstel naar mij kwamen. Ik heb dat ook meteen aan Vincent verteld. Ik zei hem dat het een groot risico was voor Anderlecht, dat zich hierin niet mocht vergissen, maar ook voor hem omdat hij veel meer te verliezen heeft dan te winnen met dit avontuur.”

“Uiteindelijk duurde onze discussie bijna zeven uur”, geeft Arnesen toe. “Maar toen hij in anderhalf uur een presentatie gaf over zijn tactische visie en het management van de club voor de komende jaren, werd ik weggeblazen. Vincent is op alle vlakken echt een man die boven het gewoel staat. Ik heb nog nooit zo’n persoonlijkheid ontmoet, met zo’n charisma. Wat zijn toekomst op lange termijn zal zijn? Geen idee. Hij heeft de kwaliteiten om alles te doen. Hij is zelfs geknipt om voorzitter te zijn. Op zijn 33ste spreekt hij met de ervaring en volwassenheid van een 50-jarige man. En dat stoort me helemaal niet. Met hem is de vernieuwing van Anderlecht echt begonnen. Al mijn twijfels zijn weg.”