Nadia ruilt stoel aan Aldi-kassa in voor zetel in het federaal parlement: “Gedegouteerd dat ik 6.000 euro ga verdienen”

Nadia Moscufo heeft 21 jaar bij Aldi gewerkt, maar nu kan ze aan de slag in het federaal parlement. De 55-jarige politica uit het Luikse Herstal stond op de tweede plaats van de PTB-lijst (Waalse PVDA) en kan haar stoel aan de kassa nu inruilen voor een net iets beter betaalde en geplaatste bureaustoel.

Met deze nieuwe positie begint ook een heel nieuw leven voor Nadia Moscufo (55), een leven ver van de schappen van de supermarkt waar ze werkte. Zelf had ze het niet verwacht, dat ze haar kassa in de Aldi in Herstal zou verlaten voor een plekje in het federaal parlement. “Ik ben gedegouteerd door het feit dat ik plots 6.000 euro ga verdienen”, zegt ze aan de franstalige krant La Meuse.

Of haar voormalige job heeft bijgedragen tot haar populariteit? Mogelijk. De geliefde PTB-politica kreeg in totaal 7.411 voorkeurstemmen.