Stoomboot van Sint blijkt (nu al) te groot voor Nederland

De komst van Sinterklaas aankondigen zou wel heel vroeg zijn voor de tijd van het jaar, maar toch stellen zich in Nederland nu al problemen voor het grootste moment. Pakjesboot 12 zou namelijk te groot zijn voor Apeldoorn, een gemeente in het Nederlandse Gelderland.

Vorige week werd bekendgemaakt dat Apeldoorn dit jaar het decor zal vormen van de nationale intocht van Sinterklaas. Nu wordt stilaan duidelijk dat de gemeente op de Veluwe geen geschikte haven heeft om de grote boot aan te laten meren. Er is een geul die als ‘kanaal’ door het leven gaat, maar daar past Pakjesboot 12 dus niet in. Dat zegt eigenaar Raymond Davis, zijn schip is al sinds 1985 de officiële ‘Sint-leverancier’. “Mijn boot en de intocht van de Sint zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden”, aldus de reder. “Natuurlijk vinden wij het dan jammer dat er voor een locatie is gekozen waar de boot niet kan komen.”

Hoe dan ook zal de intocht dit jaar in Apeldoorn plaatsvinden. Of Pakjesboot 12 een andere rol krijgt toebedeelt, valt te betwijfelen.