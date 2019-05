In Spanje zien ze Belgisch bondscoach Roberto Martinez bij... FC Barcelona

De Rode Duivels spelen in juni de volgende twee EK-kwalificatiewedstrijden. Op 8 juni tegen Kazachstan en op 11 juni tegen Schotland. Maar doen ze dat wel met bondscoach Roberto Martinez? In eigen land wordt de Spanjaard namelijk gelinkt aan FC Barcelona. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), dinsdagmiddag gecontacteerd door Belga, wou hierop niet reageren.

Liefst drie Spaanse/Catalaanse bronnen linken Martinez aan de trainerspositie bij de club van Lionel Messi. De kranten SPORT en Mundo Deportivo, en het radiostation RAC1. Er wordt zelfs beweerd dat hij Thierry Henry als assistent zou meenemen naar het Camp Nou.

‼NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙@gerardromero



ROBERT MARTÍNEZ és la primera opció per ser entrenador del Barça si Valverde no continua. #frac1 pic.twitter.com/VvSHe51oVn — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) 27 mei 2019

Robert Martínez, a pesar de lo que digan algunos, está sobradamente preparado para dirigir al Barça. Y su ayudante del mundial con Bélgica, Thiery Henry, está ahora buscando equipo. Sería un gran tándem para el banquillo blaugrana. — Francesc Aguilar (@FApor_elmundo) 27 mei 2019

Valverde será destituido en breve . Robert Martínez y Henry serían sus sustitutos Via @sport — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) 28 mei 2019

Allen zien ze de Belgische bondscoach als kandidaat om Ernesto Valverde op te volgen. Die zou op korte termijn, mogelijk zelfs dinsdag, bedankt worden voor bewezen diensten. Valverde won met Barcelona wel de Spaanse titel, maar werd vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League door Liverpool en verloor afgelopen weekend de finale van de Copa del Rey.

Valverde heeft nog een contract tot 2020, welk hij in februari nog ondertekende, en kreeg publiekelijk de steun van voorzitter Josep Maria Bartomeu. De 45-jarige Martinez is sinds september 2018 actief bij de Rode Duivels en leidde ons land naar brons op het WK. Voordien was hij actief bij Swansea, Wigan en Everton.

“Geen opstapclausule”

Huiskrant Sport stelt dat vooraleer een definitieve beslissing te nemen, de Barça-directie een gesprek plant met Valverde om het afgelopen seizoen te analyseren. In de bestuurskamer is er nog vertrouwen in de coach, maar de roep van de fans om een vervanger klinkt mogelijk luider.

Diario Sport weet ook dat Martinez bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nog een contract heeft tot na het EK van 2020 en er daarin geen opstapclausule is opgenomen om de bond te verlaten bij een formeel aanbod. Eventuele onderhandelingen zouden dan ook moeilijk kunnen worden.

Een alternatief voor Martinez zou Ronald Koeman zijn, die een verleden als speler heeft bij Barça. Ook PSG-trainer Unai Emery, de bij Juventus vertrokken Max Allegri, Ajax-coach Erik ten Hag en voormalig Frans bondscoach Laurent Blanc worden genoemd.