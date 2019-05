Antwerpse politie waarschuwt voor ‘sextortion’ na massa ongeruste telefoontjes

Antwerpen - De Antwerpse politie waarschuwt voor de zogenaamde ‘sextortion scam’. Daarbij zetten oplichters mensen via mail onder druk: ze moeten binnen 48 uur betalen, anders worden compromitterende beelden online gezet. Bij de lokale politie komen er opvallend veel ongeruste telefoontjes over binnen.

Bij de ‘sextortion scam’ ontvangen slachtoffers een mail waarin afpersers beweren dat ze hun computer hebben gehackt en intieme beelden van hen hebben gemaakt wanneer ze naar porno keken. De afpersers dreigen ermee om de beelden te verspreiden op het internet tenzij ze over de brug komen met geld.

Ze proberen druk uit te oefenen door te vragen om snel te betalen. Vaak vragen ze om een bedrag in Bitcoins over te maken. “Het gaat om bluf: de afpersers hebben geen beelden”, klinkt het op de website safeonweb.be.

De calltakers van onze Blauwe Lijn krijgen veel telefoontjes van ongeruste slachtoffers van sextortion scam. In een mail met onderwerp "48 uur om te betalen", proberen deze afpersers je onder druk te zetten. Ga hier niet op in! Meer info: https://t.co/OBwuIVNwYM pic.twitter.com/c60SXCGlPG — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 28 mei 2019

Om het slachtoffer te doen geloven dat zijn of haar computer is gehackt, gebruiken de afpersers een aantal technieken. Soms vermelden ze een oud wachtwoord dat ze op het internet hebben gevonden. Door datalekken circuleren mailadressen met wachtwoorden op het internet. Het is daarom belangrijk regelmatig uw wachtwoorden te veranderen.

Een andere methode is het ‘spoofen’ van uw mailadres. Daardoor lijkt het dat u een mail van uw eigen mailadres ontvangt, waardoor u zou kunnen denken dat de afpersers toegang hebben tot uw mailbox. Dat is niet zo.

De Blauwe Lijn van de Antwerpse politie krijgt veel ongeruste telefoontjes binnen over de vorm van oplichting, meldt de politie op Twitter. De politie benadrukt om nooit op dergelijke mails in te gaan. Het best is om de mail als spam te markeren, de afzender te blokkeren en de mail te verwijderen. Hebt u toch betaald, dan dient u best een klacht in.